Более 30 миллионов россиян вакцинировались от гриппа

Более 30 млн россиян уже сделали прививку от гриппа, рассказали в Роспотребнадзоре. В этом сезоне страну атакуют сразу четыре штамма. Но вакцины обновили и теперь они защищают не только от вирусов, но и от других тяжелых заболеваний.

Всю боль от побочных эффектов гриппа Алексей Разборщиков прочувствовал на себе. Первым симптомам значения вообще не придал - думал, как обычно, отлежатья пару дней. Но болезнь свалила с ног на несколько месяцев. Теперь в очереди на прививку в числе первых.

«Болели очень суставы, болячки выскакивали, герпес. Потом стала проявляться, появилась пневмония. Болят когда суставы, болит когда все, температура, чуть ли не галлюцинации. Лучше вакцинироваться», - рассказал Алексей Разборщиков

Грипп - заболевание коварное. Распространяется стремительно. В метро, торговых центрах, школах, садиках и других многолюдных местах. Самолечению не поддается. Бьет по здоровью осложнениями - вплоть до энцефалита. Особенно опасен для беременных - страдает и мама, и будущий малыш, пожилых людей и маленьких детей. Поэтому в семье у Юлии календаря прививок придерживаются строго.

«Дома грудной ребенок, поэтому профилактируем инфекционные заболевания», - призналась женщина.

Вирусы гриппа мутируют каждый год. В этом эпидсезоне ожидается четыре разновидности вируса. С учетом этих изменений, обновлен и состав вакцины.

«В этом году в вакцину добавлены те штаммы, которые мы ожидаем в этом сезоне. Каждая вакцина рекомендована к применению беременным женщинам, срок поможет выбрать на приёме лечащий врач, подходящий именно конкретной женщине», - пояснила заместитель главного врача Городской поликлиники № 220 Анна Косенкова.

Если прививку ставят беременной, это обеспечит защиту от гриппа и ребенку - примерно на полгода после рождения. Сейчас для прививки - самое благоприятное время, говорят врачи. Потому что заболеваемость ОРВИ немного снизилась. Иммунитет к гриппу сформируется через две недели - как раз к очередному всплеску простудных инфекций.

В Москве 18 мобильных прививочных пунктов. Поставить прививку здесь можно ежедневно. Нужен только паспорт. Такие передвижные медкабинеты соответствуют всем санитарным нормам.

«Даже вчера дедушка был 90 лет. Это, наверное, самый старший пациент, который у меня был. У нас все время около 300 вакцин. Ну 250-280 точно мы в день делаем», - рассказала врач по медицинской профилактике Виктория Трунова.

Организованная вакцинация идет также на предприятиях, в школах и детских садах. Всего по стране прививки от гриппа сделали уже больше 31 миллиона россиян.

А еще вакцинация - это не только личная защита, но и вклад каждого в формирование коллективного иммунитета. Потому что если каждый второй сделает прививку, у гриппа в этом сезоне просто не останется шансов.