Премьер Палестины: Израиль удерживает $3 млрд для бюджета ПНА

Удерживание денежных средств препятствует выплате зарплате сотрудникам, оплате частного сектора и проведению банковских операций.
Дарья Ситникова 2025-10-27 23:44:00
© Фото: IMAGO, Florian Gaul, Globallookpress

Израиль удерживает предназначенные Палестинской национальной администрации (НПА) средства из налоговых и таможенных поступлений на сумму свыше $3 млрд. Об этом сообщил премьер-министр Палестины Мухаммед Мустафа в интервью газете Asharq al-Awsat.

С его слов, последние шесть месяцев Израиль не перечислял никаких средств, тем самым накопив сумму превыше $3 млрд. Удерживание этих средств препятствует выплате зарплате сотрудникам, оплате частного сектора и проведению банковских операций.

Мустафа подчеркнул, что США знают об этой проблеме и обещали оказать содействие. Комментируя план действий по урегулированию ситуации вокруг сектора Газа, премьер рассказал, что среди прочих мер подразумевается изменение экономических отношений с Израилем. Это будет сделано для того, чтобы Палестина «могла возродить свою экономику на прочной и жизнеспособной основе».

До этого глава израильского Министерства обороны Исраэль Кац приказал разработать комплексный план уничтожения ХАМАС, если палестинское движение нарушит мирный план президента США Дональда Трампа. Уточняется, что израильская армия будет действовать, чтобы добиться «полного разгрома» ХАМАС. А кроме того «изменить реальность» в секторе Газа и достичь «всех целей» войны.

#Израиль #палестина #Мухаммед Мустафа #НПА
