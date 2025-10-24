МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Самоходные роботы доставили боеприпасы на передовую в зоне СВО

Новые инженерные машины помогают бойцам выполнять задачи снабжения без риска для жизни.
Михаил Аброськин 2025-10-24 15:44:28
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Самоходные радиоуправляемые роботы доставили боеприпасы и мины на передовую линию в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил в своем сюжете корреспондент Михаил Аброськин, отметив, что техника уже активно используется в боевых условиях для снабжения подразделений и дистанционного минирования.

На кадрах - робот с несколькими тяжелыми минами на борту пробирается по пересеченной местности. Машины применяются не только для установки мин, но и для доставки боекомплекта на позиции штурмовых групп.

«Вес платформы - порядка 100 килограммов, в полной комплектации - не более 150. Два бойца спокойно могут погрузить ее на КамАЗ или багги для переброски к точке работы», - отметил командир инженерного подразделения с позывным Батя.

Роботизированные платформы разработаны инженерами прямо в зоне СВО. Их отличает простота конструкции, низкая себестоимость и высокая проходимость. По словам старшего мастера производственного цеха с позывным Британец, сборка выполняется полностью на месте - от рамы до готового изделия.

Инженеры уже готовят новые модификации роботов - водоплавающие и вездеходные, а также варианты с вооружением. При этом приоритетной задачей остается обеспечение фронтовой логистики и эвакуация раненых.

Как отметил корреспондент, управление техникой осуществляется дистанционно, оператор находится вне зоны поражения. Унифицированная конструкция позволяет обучать пилотов за короткое время - тренировки проходят в подземных компьютерных классах и на специальных полигонах, где бойцы отрабатывают маневры и точность управления.

Использование таких машин на фронте уже доказало эффективность - они снижают риски для личного состава, ускоряют доставку снабжения и позволяют выполнять опасные инженерные задачи без человеческих потерь.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#техника #Роботы #наш эксклюзив #СВО
