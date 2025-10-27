МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Guardian: ЕС остался крупнейшим покупателем российского СПГ

Среди лидеров закупок газа российского происхождения среди стран ЕС стали Венгрия, Словакия, Франция, Бельгия и Нидерланды.
Дарья Ситникова 2025-10-27 03:26:24
© Фото: Rosatom, via, Globallookpress.com

Евросоюз стал крупнейшим покупателем сжиженного природного газа российского происхождения. Об этом сообщила газета The Guardian, ссылаясь на данные Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха.

Уточняется, что с февраля 2022 года по сентябрь 2025 года ЕС импортировал около половины СПГ из РФ. Также Евросоюз стал крупнейшим покупателем трубопроводного газа из России, импортировав около 35%. Среди лидеров закупок газа российского происхождения среди стран ЕС стали Венгрия, Словакия, Франция, Бельгия и Нидерланды.

По итогам 2024 года поставки российского СПГ в ЕС выросли на 21%, до рекордных 21,5 миллиардов кубометров. За девять месяцев 2025 года потоки снизились на 7%, приблизившись к 15 миллиардов кубометров.

В Совете Евросоюза ранее сообщили о согласовании запрета на транзит российского газа через его территорию. Ожидается, что с первого января 2028 года начнет действовать полный запрет на его импорт, а с начала 2026 года будет переходный период. Также в ЕС ввели механизм обязательного подтверждения происхождения прибывающих в Европу энергоресурсов.

