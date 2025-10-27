Силы ПВО сбили еще три дрона, летевших на Москву

Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву. Об этом говорится в сообщении мэра Москвы Сергея Собянина.

Отмечается, что на месте падения обломков вражеского БПЛА работают специалисты столичных экстренных служб. Известно, что за прошедший день столицу попытались атаковать сразу шесть БПЛА противника.

По последней информации, силами противовоздушной обороны отражена атака еще двух беспилотников. Вражеские дроны пытались атаковать Москву.

Ранее сообщалось об уничтожении четырех вражеских беспилотников в Московской области. Все они летели в столицу. На месте, куда упали обломки сбитых дронов, работают сотрудники спецслужб.