Наводка из-за границы: в Петербурге нападали на людей ради выкупа

На кадрах с камеры видеонаблюдения - попытка похищения Андрея Мостового, футболиста петербургского «Зенита» и сборной России. Он - в коричневой куртке - подходит к своей машине вместе с другим спортсменом - хоккеистом Александром Гракуном. Молодые люди прощаются, и в тот момент, когда футболист остается один, на него нападают сразу трое - все в черном. Они пытаются затащить Мостового в свой автомобиль, но с помощью подоспевшего хоккеиста ему удается отбиться. Злоумышленники уезжают ни с чем.

Произошедшее можно назвать «кошмаром на улице Вязовой»: через 2 дня практически на этом же месте, у элитного супермаркета возле премиальныхо жилых комплексов, похитители в черном снова нападают на другого мужчину - предпринимателя, зятя депутата Госдумы.

Сценарий тот же: внезапное нападение крепких парней в балаклавах, только машина у них уже другая. В этот раз злоумышленники смогли похитить жертву - и под угрозой расправы потребовали выкуп.

«Фигуранты заставили его перевести его 210 тысяч рублей и требовали отдать им 10 миллионов рублей. Благодаря слаженной работе следователей СК, оперативников ФСБ и МВД России при освобождении мужчины были задержаны участники преступления», - рассказала Анастасия Глущенко, старший помощник руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Задержать злоумышленников удалось в тот момент, когда они привезли похищенного, чтобы забрать оставшуюся часть выкупа. На заднем сиденье черного внедорожника - следы крови, наручники и оружие - вероятно, травматическое.

Оперативники задержали не только троих исполнителей похищения, но и вероятного координатора - прямо в его квартире. Пятый задержанный - житель Подмосковья. Он заявил, что ничего не знал о планируемых похищениях, просто хотел разыграть приятеля.

Октябрьский районный суд арестовал на два месяца четверых задержанных. Двое из них, Яковлев и Худайкулов, - студенты петербургского ВУЗа, а Степан Мирошин - в академическом отпуске.

Все - ранее не судимы, и, судя по профилям в соцсетях, больше увлекаются спортом, чем учебой. На допросе они рассказали, что через Telegram некто с ником «Сатанист» предложил им подзаработать - якобы наказать наркодилера, за процент от полученного выкупа. По нашей информации, от заказчика за границей они заранее получили всю информацию, где и как лучше охотиться на жертв. И неудавшаяся попытка похищения известного футболиста Андрея Мостового их нисколько не смутила.

По статьям «разбой», «похищение человека» и «попытка похищения» задержанным грозит более 10 лет лишения свободы.