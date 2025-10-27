МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Лавров прибыл в Минск для участия в конференции по безопасности

Ожидается, что мероприятие посетят министры иностранных дел Венгрии и КНДР Петер Сийярто и Цой Сон Хи.
Владимир Рубанов 2025-10-27 19:33:37
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Минск. Во вторник министр примет участие в III Минской международной конференции по евразийской безопасности. Она пройдет в Минске с 28 по 29 октября.

Ожидается, что мероприятие посетят министры иностранных дел Венгрии и КНДР Петер Сийярто и Цой Сон Хи. Всего в работе конференции примут участие делегации более 40 стран и семи международных организаций.

Среди гостей - министры иностранных дел, представители парламентов и исследовательских институтов, руководители интеграционных объединений. Также будут присутствовать генеральные секретари ОДКБ и ШОС Имангали Тасмагамбетов и Нурлан Ермекбаев, государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев.

Основной темой конференции стали «Глобальный мировой (бес)порядок и головоломка евразийской безопасности». Участники дискуссий проанализируют ключевые тенденции международных отношений и выработают подходы к формированию новой архитектуры безопасности.

Ранее Владимир Путин встретился в Кремле с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Она прибыла в Москву с рабочим визитом. Глава МИД России заявил, что совместное участие России и КНДР в Международной конференции по евразийской безопасности способствует построению справедливого миропорядка.

#белоруссия #Сергей Лавров #КНДР #МИД России #минск #Венгрия #конференция по безопасности
