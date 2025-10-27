МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин встретился в Кремле с главой МИД КНДР

Владимир Путин попросил министра иностранных дел КНДР передать наилучшие пожелания Ким Чен Ыну.
Екатерина Пономарева 2025-10-27 16:10:58
© Фото: Telegram/news_kremlin © Видео: Telegram/news_kremlin

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Она прилетела в Россию с рабочим визитом, который будет длиться с 26 по 28 октября.

Владимир Путин попросил Цой Сон Хи передать наилучшие пожелания председателю КНДР Ким Чен Ыну. По словам президента России, он подробно поговорил в Пекине с руководителем КНДР об отношениях между их странами и о перспективах развития. По его мнению, все идет как запланировано. 

«Большое удовольствие увидеться с вами. Самые наилучшие пожелания передавайте председателю государственных дел», - заявил глава России.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что отношения нашей страны с КНДР за последнее время получили мощный импульс в развитии договоренностей, достигнутых лидерами двух стран. Они встретились в преддверии III Международной конференции по евразийской безопасности. По словам Лаврова, участие обеих стран в этой конференции поможет построить справедливый миропорядок, в том числе в Евразии.

 

#Путин #КНДР #Ким Чен Ын
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 