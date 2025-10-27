Путин встретился в Кремле с главой МИД КНДР

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Она прилетела в Россию с рабочим визитом, который будет длиться с 26 по 28 октября.

Владимир Путин попросил Цой Сон Хи передать наилучшие пожелания председателю КНДР Ким Чен Ыну. По словам президента России, он подробно поговорил в Пекине с руководителем КНДР об отношениях между их странами и о перспективах развития. По его мнению, все идет как запланировано.

«Большое удовольствие увидеться с вами. Самые наилучшие пожелания передавайте председателю государственных дел», - заявил глава России.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что отношения нашей страны с КНДР за последнее время получили мощный импульс в развитии договоренностей, достигнутых лидерами двух стран. Они встретились в преддверии III Международной конференции по евразийской безопасности. По словам Лаврова, участие обеих стран в этой конференции поможет построить справедливый миропорядок, в том числе в Евразии.