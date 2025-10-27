МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Президента Камеруна Бийю переизбрали на восьмой срок в 92 года

Он будет руководить центральноафриканской страной до 99 лет.
Владимир Рубанов 2025-10-27 18:45:31
© Фото: Kepseu XinHua, Global Look Press

Старейший в мире правитель президент Камеруна 92-летний Поль Бийя объявлен победителем выборов в этой стране, сообщает Bloomberg. Он будет руководить центральноафриканской страной до 99 лет. Это его восьмой срок.

Бийя получил 53,7% голосов. Его ближайший соперник Исса Чирома Бакари, который ушел из кабинета министров в июне, - 35,2%. Такие результаты огласил президент Конституционного совета страны.

На прошлой неделе Совет отказался выносить решение по жалобам, поданным оппозицией и правозащитными организациями. Они требовали признать выборы недействительными. Оппозиция утверждает, что ряд нарушений, включая преследование избирателей, перенос избирательных участков и завышение результатов голосования, могут поставить под угрозу честность выборов.

Бакари объявил о своей победе еще до официального оглашения результатов и призвал сторонников к мирным маршам, несмотря на запрет на публичные собрания. В воскресенье во время столкновений между силами безопасности и митингующими в крупнейшем городе Камеруна Дуале погибли по меньшей мере четыре человека.

Бийя правит Камеруном уже 43 года. Средний возраст граждан составляет 18 лет. Его преклонный возраст и редкие публичные выступления вызывают опасения у наблюдателей. По конституции исполняющим обязанности в случае смерти президента становится председатель сената. Этот пост занимает 91-летний Марсель Ниат Нджифенджи. По заявлениям парламента, он тоже находится в плохом состоянии здоровья.

#в стране и мире #Выборы #Африка #сенат #Президент #Камерун #Поль Бийя
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 