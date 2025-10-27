Президента Камеруна Бийю переизбрали на восьмой срок в 92 года

Старейший в мире правитель президент Камеруна 92-летний Поль Бийя объявлен победителем выборов в этой стране, сообщает Bloomberg. Он будет руководить центральноафриканской страной до 99 лет. Это его восьмой срок.

Бийя получил 53,7% голосов. Его ближайший соперник Исса Чирома Бакари, который ушел из кабинета министров в июне, - 35,2%. Такие результаты огласил президент Конституционного совета страны.

На прошлой неделе Совет отказался выносить решение по жалобам, поданным оппозицией и правозащитными организациями. Они требовали признать выборы недействительными. Оппозиция утверждает, что ряд нарушений, включая преследование избирателей, перенос избирательных участков и завышение результатов голосования, могут поставить под угрозу честность выборов.

Бакари объявил о своей победе еще до официального оглашения результатов и призвал сторонников к мирным маршам, несмотря на запрет на публичные собрания. В воскресенье во время столкновений между силами безопасности и митингующими в крупнейшем городе Камеруна Дуале погибли по меньшей мере четыре человека.

Бийя правит Камеруном уже 43 года. Средний возраст граждан составляет 18 лет. Его преклонный возраст и редкие публичные выступления вызывают опасения у наблюдателей. По конституции исполняющим обязанности в случае смерти президента становится председатель сената. Этот пост занимает 91-летний Марсель Ниат Нджифенджи. По заявлениям парламента, он тоже находится в плохом состоянии здоровья.