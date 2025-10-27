МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ЦБ выпустит золотую монету «Георгий Победоносец»

Стоимость такой монеты достигает более 10 миллионов рублей.
Екатерина Пономарева 2025-10-27 16:02:21
© Фото: Telegram/centralbank_russia

Банк России объявил о выпуске в обращение 28 октября инвестиционной монеты из золота высшей пробы номиналом 10 тысяч рублей. На ней будет изображен Георгий Победоносец на коне, поражающий копьем змея.

Монета будет обязательна к приему во все виды платежей без ограничений. Однако вряд ли кто-то захочет ею расплатиться.

«Георгия Победоносца», скорее всего, будут использовать как инвестицию. Вес монеты составляет 1 кг. Она сделана практически из чистого золота 999-й пробы. Согласно установленной ЦБ текущей учетной стоимости золота - за 1 г 10 787,37 рубля, цена монеты достигнет 10,8 миллиона рублей. Редкие инвестиционные монеты чаще стоят намного выше цены металла, из которого они изготовлены.

Ранее цены на золото установили новый исторический рекорд. Стоимость декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex подорожала на 1,2% относительно предыдущего закрытия - на 41,45 доллара. Таким образом, 14 октября цена достигла 4 174,45 доллара за тройскую унцию. Никогда раньше унция золота не стоила больше $4 150.

#в стране и мире #золото #Монета #Победоносец #инвестиция
