МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Цены на золото и серебро установили новый исторический рекорд

Стоимость декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex подорожала на 1,2%.
Екатерина Пономарева 2025-10-14 08:38:54
© Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Биржевые цены на золото и серебро достигли исторического рекорда во вторник утром. Их стоимость превышает 4150 долларов и 52 доллара за тройскую унцию. Информация следует из данных торгов.

По состоянию на 7 утра четырнадцатого октября по Москве стоимость декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex подорожала на 1,2% относительно предыдущего закрытия - на 41,45 доллара, до 4 174,45 доллара за тройскую унцию. Никогда раньше унция золота не стоила больше $4150.

Декабрьский фьючерс на серебро на 7 утра по московскому времени выросла на 3,35% - до 52,12 доллара за унцию. Впервые в истории цена унции серебра стала стоить больше $52. 

Ранее благодаря росту цен на драгоценные металлы, золотовалютные резервы России достигли рекордных $713 млрд. Главным фактором прироста послужило повышение цены монетарного золота внутри резервов - за сентябрь оно взлетело на 27,2 миллиарда долларов (на 10,7%), достигнув 282,2 миллиарда. Первого октября резервы России побили рекорд и составили 713,301 миллиарда долларов.

#биржа #фьючерсы #золото #серебро #металлы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 