Цены на золото и серебро установили новый исторический рекорд

Биржевые цены на золото и серебро достигли исторического рекорда во вторник утром. Их стоимость превышает 4150 долларов и 52 доллара за тройскую унцию. Информация следует из данных торгов.

По состоянию на 7 утра четырнадцатого октября по Москве стоимость декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex подорожала на 1,2% относительно предыдущего закрытия - на 41,45 доллара, до 4 174,45 доллара за тройскую унцию. Никогда раньше унция золота не стоила больше $4150.

Декабрьский фьючерс на серебро на 7 утра по московскому времени выросла на 3,35% - до 52,12 доллара за унцию. Впервые в истории цена унции серебра стала стоить больше $52.

Ранее благодаря росту цен на драгоценные металлы, золотовалютные резервы России достигли рекордных $713 млрд. Главным фактором прироста послужило повышение цены монетарного золота внутри резервов - за сентябрь оно взлетело на 27,2 миллиарда долларов (на 10,7%), достигнув 282,2 миллиарда. Первого октября резервы России побили рекорд и составили 713,301 миллиарда долларов.