Картаполов объяснил причины выхода РФ из соглашения с США по плутонию

Москва предлагала Вашингтону остаться в правовом поле, но там этого делать не захотели, сказал депутат.
Владимир Рубанов 2025-10-27 15:02:19
© Фото: Rosatom, via Globallookpress.com © Видео: ТРК «Звезда»

Россия денонсировала соглашение с США по утилизации плутония, потому что его давно не выполняла американская сторона. Об этом заявил «Звезде» глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов.

«Документ, который не выполняется, является мертвым и бесполезным. Вот в общем-то и причина, почему мы из него вышли, денонсировали. Это по логике вещей, потому что партнеры уже давно не хотели его выполнять. Мы предлагали остаться в правовом поле - они этого делать не захотели. Ну, не захотели, это их проблемы», - рассказал депутат.

В понедельник Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения. Оно было заключено в 2000 году и предусматривало, что каждая сторона утилизирует не менее 34 тонн оружейного плутония, признанного избыточным для целей обороны. Предполагалось использование согласованных методов утилизации, таких как перевод плутония в топливо для АЭС. В мониторинге должно было участвовать МАГАТЭ. 

Действие соглашения было приостановлено в 2016 году главным образом из-за ухудшения двусторонних отношений и несоблюдения Вашингтоном условий договора. Москва обвинила США в односторонних действиях, включая введение санкций и попытки изменить порядок утилизации без согласия России.

