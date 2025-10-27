МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Врач рассказала о «витаминной бомбе», которая поднимет иммунитет

Оранжевый плод богат витаминами C, E, K, В1, РР, а также железом, цинком, магнием и кальцием.
Екатерина Пономарева 2025-10-27 15:05:40
© Фото: Michael Brandt, Global Look Press

В осенне-зимний период очень важно насыщать организм витаминами для хорошего иммунитета. Тыква - самый подходящий продукт питания в это время. Об этом рассказала aif.ru врач-диетолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова.

«В тыкве есть витамины C, E, K, В1, РР, фолиевая кислота, соли калия, натрий, кальций, фосфор, магний, железо, цинк, йод, фтор, кремний, марганец, кобальт», - подчеркнула она.

По словам врача-диетолога, тыква полезна людям, которые жалуются на повышенное давление, атеросклероз или имеют риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Также плод может помочь с запорами, так как имеет слабительный и противовоспалительный эффекты.

Тыква богата клетчаткой, а значит, с помощью нее можно избавиться от отеков и избытка холестерина. Растение очень полезно для мужчин, оно оказывает положительное влияние на репродуктивную систему, добавила Денисова.

Диетолог рекомендует не выбрасывать тыквенные семечки. В них много цинка, полезных органических кислот, масел, а также фитостерина. Есть их стоит в умеренном количестве, так как они довольно калорийные.

Ранее врач рассказал, какие ягоды полезно добавить в рацион в осенне-зимний период. По его мнению, темные овощи и ягоды положительно влияют на иммунитет человека. На стол дома стоит поставить черную смородину, чернику, голубику и ежевику.

#здоровье #иммунитет #продукты #врач #тыква #овощ
