Юрист напомнил об оплате труда и больничных в День народного единства

Эта рабочая неделя продлится с 27 октября по 1 ноября включительно по причине переноса выходного с субботы на понедельник из-за Дня народного единства.
Ян Брацкий 2025-10-27 13:06:09
Работа в праздничные и выходные дни будет оплачиваться исходя из средней ставки заработной платы сотрудника. Об этом «Звезде» рассказал юрист Юрий Капштык.

«Это перенос государственного праздника, поэтому шестидневная неделя - это не что иное, как увеличенный срок рабочего времени в течение недели. И в данной ситуации шестой день рассматривать как выходной день, который подлежит оплате, оснований нет, так как это установлено соответствующим постановлением правительства», - напомнил Капштык.

Если праздничные выходные сотрудник проведет на больничном, то он также вправе рассчитывать на оплату рабочего времени по средней ставке, уточнил юрист.

«Даже если человек находится на больничном, ему будут оплачивать по средней ставке. То же касается переносов других государственных праздников, таких как Новый год или майские торжества. Правительство объединяет эти дни для возможности дополнительного отдыха. Они как отпуск, который дополнительный, но оплачивается по средней ставке заработной платы», - констатировал эксперт.

Напомним, сегодня в России началась шестидневная рабочая неделя. Она продлится с 27 октября по 1 ноября включительно. Это связано с переносом выходного с субботы на понедельник из-за Дня народного единства. Зато следующая рабочая неделя продлится всего три дня.

