Тепло и хмуро: москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Следующая неделя в Москве обещает быть теплой, но с кратковременными дождями. При этом снег не ожидается. Об этом рассказал «Звезде» научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Следующая неделя будет теплой. Это общая характеристика. Связано это с тем, что воздушные массы и в понедельник, и во вторник, и в среду будут поступать в центр европейской России, Москву и область с юга - из Турции и Средиземного моря. Поэтому температура будет на 3-4 градуса выше нормы. Высокие ночные температуры +3…+5 градусов, дневные температуры +6…+8 градусов», - рассказал синоптик.

Со вторника до четверга будет идти мелкий дождь, а небо сильно затянет облаками. При этом температура будет держаться до +7°C. В пятницу термометры покажут +5-6°C, а осадков не ожидается.

«Снега не ожидается в течение всей недели. Температура к концу недели будет выше нормы на 2 градуса. Не на 5-6, как это было вчера, но сегодня она тоже будет примерно на 5 градусов выше нормы. Ровная теплая погода. Хмуроватое небо, в первой половине недели до четверга включительно. Но если москвичи выйдут на улицу, эта хмурость неба полностью нивелируется палитрой красок на деревьях», - сказал Вильфанд.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. рассказал, что москвичи не увидят снег как минимум еще неделю. Он добавил, что о сформировавшемся снежном покрове пока тем более речи не идет.