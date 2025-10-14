«Плечом к плечу»: в Музее Победы открылась выставка о дружбе РФ и КНДР

Блокнот пробит пулей, со следами крови, записки и даже стихотворение - таких экспонатов немало на выставке «Плечом к плечу» в Музее Победы на Поклонной горе. Она - о дружбе и боевом братстве России и КНДР.

«Священная миссия» - так Ким Чен Ын назвал участие северокорейских солдат в освобождении Курской области. Крепкий союз двух стран продолжается почти восемь десятилетий. Советские и корейские солдаты плечом к плечу стояли и при освобождении Кореи от японских империалистов.

Вот еще один уникальный экспонат - зимний шлемофон трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба. При освобождении Кореи он командовал истребительной авиадивизей. Под его руководством летчики одержали более 200 воздушных побед. Всего на выставке в Музее Победы около 150 подлинных экспонатов и сотня фотодокументов.

«Эта выставка станет значимым событием, которое еще раз напоминает о дружбе КНДР и РФ. У нас большая история и традиции», - заявил посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль.

В боях за Корею погибли 4,5 тысячи советских солдат и офицеров. В освобождении участвовала и 88-я отдельная стрелковая бригада Красной армии. В ее рядах служил капитан Ким Ир Сен - будущий лидер Корейской Народно-Демократической Республики.

С тех пор прошло почти 80 лет, но история продолжается и сегодня. В апреле начальник Генштаба Валерий Герасимов подтвердил участие северокорейских военных в освобождении Курской области.

«Сегодня бойцы северокорейского спецназа находились на территории нашей курской земли. Их самопожертвование и героизм были сопоставимы с борьбой за родную землю», - говорит Герой России Александр Головашкин.

Поддержку КНДР высоко оценил президент России Владимир Путин. На встрече с Ким Чен Ыном в Пекине в сентябре он подчеркнул: отношения двух стран сегодня приобрели особый, доверительный характер.

История двух стран в этой экспозиции буквально прописана в каждом документе. Вот, за стеллажом, наградной лист и медали советского моряка «За освобождение Кореи» I и II степени. Выставка «Плечом к плечу» доказывает, что связи, проверенные временем, остаются крепкими и сегодня.

Выставка создана по поручению министерства культуры России при участии МИД РФ и посольства КНДР. Работать она будет до конца января в Музее Победы.