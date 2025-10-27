Минобороны России сообщило об успешном огневом поражении украинского военного аэродрома.

Помимо этого, наши военнослужащие ударили по неприятельской транспортной и энергетической инфраструктуре. Уточняется, что противник использовал ее для перевозок вооружения и военной техники в районы боевых действий в Донбассе.

Также удалось поразить места запуска украинских беспилотников дальнего действия. Помимо них, огневое поражение было нанесено пунктам временной дислокации вражеских вооруженных формирований в 150 районах.

Помимо прочего, сообщается, что военнослужащие группировки войск «Восток» освободили Новониколаевку, Привольное и Егоровку. Отмечено, что Новониколаевка и Привольное находятся в Запорожской области, а Егоровка - в Днепропетровской.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.