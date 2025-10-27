МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ ударили по военному аэродрому на Украине

Помимо этого, российские военнослужащие поразили транспортную и энергетическую инфраструктуру врага.
2025-10-27 12:31:52
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Минобороны России сообщило об успешном огневом поражении украинского военного аэродрома. 

Помимо этого, наши военнослужащие ударили по неприятельской транспортной и энергетической инфраструктуре. Уточняется, что противник использовал ее для перевозок вооружения и военной техники в районы боевых действий в Донбассе. 

Также удалось поразить места запуска украинских беспилотников дальнего действия. Помимо них, огневое поражение было нанесено пунктам временной дислокации вражеских вооруженных формирований в 150 районах.

Помимо прочего, сообщается, что военнослужащие группировки войск «Восток» освободили Новониколаевку, Привольное и Егоровку. Отмечено, что Новониколаевка и Привольное находятся в Запорожской области, а Егоровка - в Днепропетровской.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#спецоперация #военный аэродром #Огневое поражение #Вражеская инфраструктура
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 