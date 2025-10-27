Ученый объяснил природу зеленого подмосковного «метеорита»

Падающий с небес объект с зеленым свечением мог быть сгорающим в атмосфере фрагментом космического аппарата. Таким мнением со «Звездой» поделился ведущий сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Натан Эйсмонт. Он почти сразу отверг версию падения метеорита.

«Одна версия, что это метеорит, а вторая - это фрагмент космического аппарата, который вошел в атмосферу. Что касается метеорита - сомнительно. Потому что зеленое свечение такое - это не рядовое явление. А вот если это фрагмент космического аппарата, то такое возможно», - полагает Эйсмонт.

Чтобы определить природу необычного свечения небесного тела, доктор физико-математических наук предложил обратить внимание на материалы, из которых создают космические аппараты.

«Если посмотреть, из каких материалов они делаются, то что-то может дать подобное свечение. Никель, к примеру. Он применяется в их строении и может такое свечение дать. А может быть, аккумуляторы, которые включают никель. Сейчас уже не применяются такие, но это мог быть какой-то старый аппарат», - добавил ученый РАН.

Напомним, этим утром жители Истры, Красногорска, Люберец, Раменского и других столичных районов стали свидетелями необычного явления. На протяжении 12 секунд в небе наблюдался некий падающий объект. Он напоминал метеорит, окруженный облаком зеленого цвета. На огромной скорости он пронесся к земле и в какой-то момент рассыпался на многочисленные искры.