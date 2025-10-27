МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Ленобласти накрыли майнинг-ферму, похитившую электроэнергии на 1 млрд руб.

У подозреваемых были изъяты компьютеры, флеш-карты, телефоны, видеокамеры, кредитные карты, денежные средства на сумму более 7 млн рублей и оборудование для майнинга.
Сергей Дьячкин 2025-10-27 10:30:07
В Ленобласти была пресечена деятельность нелегальной майнинг-фермы, ущерб от работы которой составил свыше миллиарда рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Преступную деятельность выявило Санкт-Петербургское линейное управление Министерства внутренних дел РФ на транспорте. На территории железнодорожных станций Громово и Луговая Приозерского района Ленинградской области были проведены обыски. В результате полицейские обнаружили контейнеры, снабженные спецустройствами для добычи криптовалюты.

По предварительным данным установлено, что несколько должностных лиц регионального подразделения транспортной компании вступили в сговор со злоумышленниками. Воспользовавшись служебным положением, преступники предоставили разрешения на установку оборудования для получения криптовалюты. Оно было размещено на территории двух тяговых подстанций. В итоге майнеры похитили более 80 миллионов киловатт электроэнергии. Согласно предварительным подсчетам, сумма причиненного ущерба может превысить один миллиард рублей.

По словам Ирины Волк, полицейские осуществили задержание шести подозреваемых. У них были изъяты компьютеры, флеш-карты, телефоны, видеокамеры, кредитные карты и документы. Помимо этого, были обнаружены денежные средства на сумму более семи миллионов рублей и оборудование для майнинга. В мероприятиях принимали участие сотрудники Росгвардии.

Как сообщила официальный представитель МВД, в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 Уголовного кодекса РФ. Преступникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Двое злоумышленников были заключены под стражу. Остальные находятся под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, как власти Иркутской области полностью запретили майнинг криптовалют. Причиной стало то, что энергосистема региона не выдерживает нагрузки, из-за чего возникают серьезные социально-экономические проблемы. На тот момент практически 10% всей мощности производимой электроэнергии в Иркутской области пожирал майнинг, поскольку из-за низких цен на электроэнергию регион всегда являлся одной из столиц криптоиндустрии в России.

