ФСБ задержала переводившего ВСУ деньги жителя Запорожской области

Задержанного заключили под стражу, в его отношении возбуждено уголовное дело.
Ян Брацкий 2025-10-27 10:11:32
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

Спецназ ФСБ задержал жителя Васильевского района Запорожской области по подозрению в совершении государственной измены. Установлена его связь с украинскими спецслужбами и военными, которым он оказывал финансовую поддержку.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что в течение 2023-2025 гг. он переводил денежные средства на расчетные счета, используемые спецслужбами и ВСУ», - сообщили в ЦОС ФСБ.

В отношении задержанного жителя Запорожской области возбуждено уголовное дело по статье 257 УК России «Государственная измена». Сейчас он находится под стражей, максимальное наказание, которое может грозить фигуранту подобной статьи, это пожизненное лишение свободы. В ФСБ напомнили гражданам, что любое содействие врагу грозит уголовным преследованием и суровым наказанием.

На прошлой неделе силовики задержали жителя Амурской области, который передавал спецслужбам Украины данные о передвижении эшелонов с техникой ВС РФ в зону специальной военной операции. Известно, что злоумышленника завербовали представители террористической организации, которая находится под контролем ГУР Украины. Также задержанный перечислял боевикам деньги.

#ВСУ #фсб россии #Госизмена #запорожская область #ГУР Украины
