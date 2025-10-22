МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Россиянина задержали за передачу Киеву данных о военных эшелонах на Транссибе

По данным следствия, задержанный также спонсировал запрещенные в России украинские терорганизации.
Глеб Владовский 2025-10-22 10:18:50
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

В Амурской области силовики задержали россиянина, который передавал Украине данные о передвижении эшелонов с техникой ВС РФ в зону спецоперации. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

Уточняется, что злоумышленника завербовали представители запрещенной в России терорганизации, которая находится под контролем ГУР МО Украины.

«Установлено, что гражданин... передавал сведения о движении эшелонов с военной техникой по Транссибирской магистрали в зону проведения специальной военной операции», - говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, подозреваемый переводил деньги на счета этой организации.

В настоящее время возбуждены уголовные дела по статьям «Государственная измена» и «Финансирование терорганизаций». Фигуранту грозит пожизненный срок.

#Транссибирская магистраль #Задержание #Госизмена #передача данных #ЦОС ФСБ России
