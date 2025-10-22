Россиянина задержали за передачу Киеву данных о военных эшелонах на Транссибе

В Амурской области силовики задержали россиянина, который передавал Украине данные о передвижении эшелонов с техникой ВС РФ в зону спецоперации. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.
Уточняется, что злоумышленника завербовали представители запрещенной в России терорганизации, которая находится под контролем ГУР МО Украины.
«Установлено, что гражданин... передавал сведения о движении эшелонов с военной техникой по Транссибирской магистрали в зону проведения специальной военной операции», - говорится в заявлении ведомства.
Кроме того, подозреваемый переводил деньги на счета этой организации.
В настоящее время возбуждены уголовные дела по статьям «Государственная измена» и «Финансирование терорганизаций». Фигуранту грозит пожизненный срок.
© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»