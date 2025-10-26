Путин заявил об испытании перспективных образцов вооружений на тренировке ядерных сил

Российская Федерация провела испытания перспективных образцов вооружений во время тренировки ядерных сил на этой неделе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Выполнены учебно-боевые пуски всех компонентов стратегических ядерных сил Российской Федерации, а также осуществлены испытания перспективных образцов вооружений», - сказал президент на совещании с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими группировками, задействованными в зоне СВО.

Глава государства также отметил, что ядерные силы сдерживания находятся на наивысшем уровне.

В свою очередь, начальник Генштаба ВС РФ отчитался об испытании крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник». Герасимов заявил, что был совершен испытательный полет на 14 тысяч километров. Он отметил, что впервые был осуществлен «многочасовой полет ракеты»

Ранее верховный главнокомандующий Вооруженными силами России Владимир Путин провел плановую тренировку по управлению ядерными силами. В ней участвовали силы стратегического сдерживания из состава ВМФ, ВКС и РВСН.