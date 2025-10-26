МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин заявил об испытании перспективных образцов вооружений на тренировке ядерных сил

Тренировка ядерных сил прошла на этой неделе.
Игнат Далакян 2025-10-26 09:12:06
© Фото: ТРК «Звезда»

Российская Федерация провела испытания перспективных образцов вооружений во время тренировки ядерных сил на этой неделе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Выполнены учебно-боевые пуски всех компонентов стратегических ядерных сил Российской Федерации, а также осуществлены испытания перспективных образцов вооружений», - сказал президент на совещании с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими группировками, задействованными в зоне СВО.

Глава государства также отметил, что ядерные силы сдерживания находятся на наивысшем уровне.

В свою очередь, начальник Генштаба ВС РФ отчитался об испытании крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник». Герасимов заявил, что был совершен испытательный полет на 14 тысяч километров. Он отметил, что впервые был осуществлен «многочасовой полет ракеты»

Ранее верховный главнокомандующий Вооруженными силами России Владимир Путин провел плановую тренировку по управлению ядерными силами. В ней участвовали силы стратегического сдерживания из состава ВМФ, ВКС и РВСН.

#Россия #в стране и мире #испытания #Владимир Путин #валерий герасимов #ядерные силы #Тренировка ядерных сил
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Гражданское судостроение
2
Зеленодольский судостроительный
3
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
5
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
7
«Панцирь». Работа в период СВО
8
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
9
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
10
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 