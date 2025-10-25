Эксперт: изъятие активов РФ в Бельгии может вызвать болезненный ответ

Бельгии переживает, что неправомерное изъятие российских активов может повлиять за собой ответную, очень болезненную реакцию. Об этом рассказал «Звезде» доцент кафедры Европейского права МГИМО Николай Топорнин.

«На территории России находятся активы европейских компаний. В основном это немецкие, а не бельгийские, но все равно это страны ЕС, мы это прекрасно понимаем. По некоторым подсчетам тут активов на 240 миллиардов долларов. Мы помним, все эти бывшие заводы Volkswagen, Skoda, Simens и так далее. Сейчас эти активы находятся в соответствии с указом президента на так называемом доверительном управлении. Имеется в виду, что если ситуация нормализуется, и у нас опять наладятся нормальные отношения, то вот эти западные компании могут вернуться и получить обратно свои активы. Понятное дело, что эти активы будут находиться под контролем российских властей до тех пор, не разрешится ситуация с замороженными российскими активами», - объяснил специалист.

Он напомнил, что большинство российских активов в Бельгии, потому что там находится депозитарий и Euroclear.

«Бельгии переживает, что неправомерное изъятие активов может повлиять за собой ответную, очень болезненную реакцию. Соответственно, также может вызвать в будущем недоверие к бельгийской депозитарной системе со стороны третьих государств, которые также там держат деньги. Это могут быть и страны Ближнего Востока, страны Индокитая - какие угодно третьи страны», - отметил эксперт.

Он отметил, что у России есть возможность в ответ конфисковать активы.

«У нас нет активов государств, нет активов Бельгии, Германии и других стран. У нас есть активы коммерческие. То есть активы европейских фирм, европейских концернов, которые в свое время размещали здесь производство в России. Получается, что могут пострадать фирмы европейские, которые инвестировали деньги в Россию. По большому счету, просто у них конфискуют имущество и все», - сказал Топорнин.

Ранее Бельгия выступила против изъятия активов РФ, опасаясь ответных шагов Москвы. Вопрос использования российских активов для поддержки Киева отложили до декабря.