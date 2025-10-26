Летающий автомат Калашникова: бойцы рембата испытали дрон «Арбалет»

Бойцы стального рембата 20-ой армии испытали в деле «Арбалет» на полигоне. Это изделие представляет собой дрон с подвешенным на нем автоматом.

На нем установлены укороченный ствол калибра 5.45, сервопривод на спусковом крючке, также имеется площадка крепления к автомата к беспилотнику.

«Мы сейчас занимаемся тем, что у которых (операторов БПЛА - Прим. ред.) уже 1 000 - 1 500 вылетов, и которые способны чувствовать "птицу", обладают микроконтролем. То есть, определенным навыком, который им позволит эффективно работать на "Арбалете"», - рассказал оператор беспилотных систем отдельного ремонтно-восстановительного батальона 20-й гвардейской ОА с позывным Ланцет.

«Арбалет» создали еще летом 2024. Самой сложной задачей являлось научить дрон летать так, чтобы он не клевал носом. Для этого долго подбирали тип автомата, способ его крепления и главное - решали проблему отдачи.

Ранее пулеметчик ВС РФ рассказал, как сбил гексакоптер ВСУ за 20 секунд. Пулеметной очередью российские бойцы встречают вражеских птиц издалека. Если же дрону удалось подлететь ближе - задействуют «Вепрь» с особыми патронами.

