Пулеметчик ВС РФ рассказал, как сбил гексакоптер ВСУ за 20 секунд

На залп противник из РСЗО «Ураган» отвечает роем дронов. Именно поэтому у боевых машин ВС РФ всегда есть прикрытие.
Игнат Далакян Лана Иден 2025-10-25 13:44:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Пулеметчик группы воздушного наблюдения с позывным Калина рассказал «Звезде», как уничтожил за 20 секунд гексакоптер ВСУ, который пытался подбить российский РСЗО «Ураган».

«Солнце опускалось за горизонт, чуть-чуть темнело, и вот она со стороны противника сбоку заходила, со стороны Солнца получается. Увидели цель и начали отрабатывать. Ну, я думаю, секунд там 20 - и сбили», - поделился пулеметчик группы воздушного наблюдения.

Пулеметной очередью бойцы встречают вражеских птиц издалека, если же дрону удалось подлететь ближе - задействуют наш «Вепрь» с особыми патронами.

«Я использую два вида патрона. Дробь и сетка. У сетки шесть концов. На каждом конце грузик небольшой. И когда она вылетает, она раскрывается и дрон захватывает полностью. То есть дрон запутывается и падает», - объяснил командир группы воздушного наблюдения с позывным Физрук.

Боевая часть «Урагана» группировки войск «Юг» развернута в сторону Константиновки: на юго-восточные окраины города наступают наши штурмовые отряды. Кроме того, на этом участке фронта ожесточенные бои идут между Александро-Шультино и Предтечино и в районе села Иванполье.

Ранее российский штурмовик рассказал, как всушники бежали из Павловки. По словам бойца, противник старался избегать стрелкового боя и выбегал из блиндажа при виде российских военнослужащих, оставив свой ужин.

#дрон #РСЗО #гексакоптер #наш эксклюзив #РСЗО «Ураган» #пулеметчик
