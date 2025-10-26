МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп в Малайзии присоединился к традиционному танцу местных жителей

Американский лидер примет участие в саммите АСЕАН.
Глеб Владовский 2025-10-26 06:21:45
© Фото: MargoMartin47, Х © Видео: MargoMartin47, X

Президент США Дональд Трамп, прибыв в Малайзию, станцевал вместе со встречавшими его местными жителями. Видеозапись опубликовала в соцсетях советник американского лидера Марго Мартин.

«Это нужно видеть! Президент Дональд Трамп танцует на церемонии прибытия в Малайзию», - написала она в публикации.

Как сообщают местные СМИ, американского лидера в аэропорту встретил премьер-министр страны Анвар Ибрагим.

Ранее Трамп сообщал, что примет участие в качестве почетного гостя в 47-м саммите АСЕАН, который пройдет в столице королевства Куала-Лумпур с 26 по 28 октября. По его словам, он будет присутствовать на подписании мирной декларации Таиланда и Камбоджи, а затем, в рамках своего шестидневного турне, отправится с визитами в Японию и Южную Корею. Кроме того, у него запланирована встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.

Также сообщалось, что премьер Малайзии приглашал на него и российского лидера Владимира Путина, отмечая, что визит президента РФ в страну станет «самым большим подарком для народа Малайзии».

