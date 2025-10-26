МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Приамурье десять человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком

Предварительно, в результате инцидента скончался водитель автобуса.
Глеб Владовский 2025-10-26 06:50:14
© Фото: gibdd28, Telegram © Видео: МЧС России

В Приамурье десять человек получили травмы в результате аварии с участием автобуса и грузовика. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

«По предварительным данным, водитель автобуса... скончался при транспортировке в медучреждение. Еще десять человек... с травмами доставлены в больницу», - говорится в материале.

Как сообщает региональная прокуратура, в автобусе находилось 26 пассажиров, в том числе ребенок. Причины аварии не установлены.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

#в стране и мире #Амурская область #Приамурье #ДТП #пострадавшие #госавтоинспекция
