Опубликованы кадры с места крупного ДТП с автобусом в Приамурье

Появились кадры с места аварии в Приамурье. Автобус, который перевозил около 50 пассажиров, попал в ДТП и перевернулся.

По данным прокуратуры региона, в результате трагической аварии один человек скончался на месте, 45 пассажиров пострадали. Их доставили в больницу с травмами разной степени тяжести. Врачи оказали пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии. Автобус вез на работу вахтовиков - работников Амурского газохимического комплекса. По предварительной версии, на подъезде к городу Свободный автобус выехал на встречную полосу, столкнулся с легковушкой и опрокинулся.

Напомним, авария произошла сегодня рано утром на автомобильной дороге «Подъезд к Свободному». От удара встречного автомобиля автобус съехал в кювет и опрокинулся на бок.