Опубликованы кадры с места крупного ДТП с автобусом в Приамурье

Погиб один пассажир, 45 человек пострадали.
Екатерина Пономарева 2025-10-16 06:42:14
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Появились кадры с места аварии в Приамурье. Автобус, который перевозил около 50 пассажиров, попал в ДТП и перевернулся.

По данным прокуратуры региона, в результате трагической аварии один человек скончался на месте, 45 пассажиров пострадали. Их доставили в больницу с травмами разной степени тяжести. Врачи оказали пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии. Автобус вез на работу вахтовиков - работников Амурского газохимического комплекса. По предварительной версии, на подъезде к городу Свободный автобус выехал на встречную полосу, столкнулся с легковушкой и опрокинулся.

Напомним, авария произошла сегодня рано утром на автомобильной дороге «Подъезд к Свободному». От удара встречного автомобиля автобус съехал в кювет и опрокинулся на бок.

