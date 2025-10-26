МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп заявил, что подпишет мирный договор между Камбоджей и Таиландом

Глава Белого дома также выразил соболезнования премьеру Таиланда, у которого накануне скончалась 93-летняя королева-мать.
Марина Крижановская 2025-10-26 02:43:23
© Фото: ТРК «Звезда»

Американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении подписать мирный договор между Камбоджей и Таиландом. По его словам, это состоится по его прилете в Малайзию. Кроме этого Трамп проведет встречу с премьер-министром Королевства Таиланд. Подписание важного документа он анонсировал в своей социальной сети Truth Social.

«Я направляюсь в Малайзию, где подпишу великий мирный договор, который я с гордостью заключил между Камбоджей и Таиландом. К сожалению, только что скончалась королева-мать Таиланда. Выражаю свои соболезнования великому народу Таиланда. По прибытии я встречусь с их замечательным премьер-министром. Чтобы все могли принять участие в этом важном событии, мы подпишем мирный договор сразу по прибытии. До скорой встречи!», - написал президент США.

Его борт, как ожидается, приземлится на малазийской земле примерно в 06.00 по московскому времени. Вероятнее всего, тогда же и произойдет подписание камбоджийско-тайского мирного договора.

Напомним, пограничный конфликт между двумя соседями возник летом 2025 года и даже перерос в фазу активных боестолкновений. Стороны спорят из-за территорий вокруг храмового комплекса Преахвихеа. В итоге Бангкок и Пномпень задействовали тяжелое вооружение, артиллерию и авиацию. Прекратить огонь удалось при усилиях Малайзии, Китая и США.

#в стране и мире #малайзия #Дональд Трамп #Таиланд #камбоджа #мирный договор
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Гражданское судостроение
2
Зеленодольский судостроительный
3
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
5
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
7
«Панцирь». Работа в период СВО
8
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
9
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
10
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 