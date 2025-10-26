Трамп заявил, что подпишет мирный договор между Камбоджей и Таиландом

Американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении подписать мирный договор между Камбоджей и Таиландом. По его словам, это состоится по его прилете в Малайзию. Кроме этого Трамп проведет встречу с премьер-министром Королевства Таиланд. Подписание важного документа он анонсировал в своей социальной сети Truth Social.

«Я направляюсь в Малайзию, где подпишу великий мирный договор, который я с гордостью заключил между Камбоджей и Таиландом. К сожалению, только что скончалась королева-мать Таиланда. Выражаю свои соболезнования великому народу Таиланда. По прибытии я встречусь с их замечательным премьер-министром. Чтобы все могли принять участие в этом важном событии, мы подпишем мирный договор сразу по прибытии. До скорой встречи!», - написал президент США.

Его борт, как ожидается, приземлится на малазийской земле примерно в 06.00 по московскому времени. Вероятнее всего, тогда же и произойдет подписание камбоджийско-тайского мирного договора.

Напомним, пограничный конфликт между двумя соседями возник летом 2025 года и даже перерос в фазу активных боестолкновений. Стороны спорят из-за территорий вокруг храмового комплекса Преахвихеа. В итоге Бангкок и Пномпень задействовали тяжелое вооружение, артиллерию и авиацию. Прекратить огонь удалось при усилиях Малайзии, Китая и США.