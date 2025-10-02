МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

WSJ: США изучают возможность поставки Киеву ракет Tomahawk и Barracuda

Вашингтон рассматривает возможность поставок киевскому режиму американских ракет Tomahawk, Barracuda и других с дальностью 800 километров, сообщает The Wall Street Journal.
Сергей Дьячкин 2025-10-02 06:37:07
© Фото: Department of Defense, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Америка рассматривает возможность поставки киевскому режиму ракет Tomahawk и Barracuda, и других ракет производства США с дальностью восемьсот километров. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на чиновников. Издание уточняет, что пока нет решения о том, какие именно поставки будут одобрены.

Tomahawk - высокоточные крылатые ракеты средней дальности подводного, надводного и сухопутного базирования, разработанные в 1970-х годах компанией General Dynamics. Это многоцелевые ракеты, предназначенные для поражения командных пунктов, радаров, батарей ПВО, аэродромов. Они способны пролететь до 2,5 тысяч километров.

Barracuda-M - крылатая ракета средней дальности, имеющая турбореактивный двигатель. Это ракетный вариант барражирующего боеприпаса Barracuda AAV, разработанный компанией Anduril Industries. Barracuda-M предназначена для запуска различных систем, в том числе с вертолетов, истребителей F-35, F-15 и стратегических бомбардировщиков. В зависимости от модификации дальность полета ракет может доходить до 926 километров.

Глава киевского режима Владимир Зеленский в конце сентября угрожал России ударами американским дальнобойным оружием. По его словам, он обсуждал это вооружение во время встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Трамп ранее выступал против дальнобойных атак ВСУ с использованием американского оружия. Но в июле, как сообщала Financial Times, американский президент спрашивал у Зеленского, способна ли Украина ударить по Москве или Санкт-Петербургу. «Можем, если дадите нам оружие», передавали источники издания ответ главы киевского режима.

В конце сентября WSJ сообщала, ссылаясь на источники, что Трамп по-прежнему разрешает продавать киевскому режиму оружие США. Но американский президент ограничивает его использование для ударов по территориям внутри РФ.

Президент России Владимир Путин отмечал, что если Киев применит западные вооружения большой дальности для ударов вглубь нашей страны это «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют» с Российской Федерацией. Глава государства подчеркнул, что Украина не способна наносить такие удары сама. Они возможны только при помощи Запада.

Ранее The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, сообщила, что США предоставят Украине разведданные для ударов по объектам российской энергетической инфраструктуры. Президент Дональд Трамп, по данным газеты, подписал разрешение для разведывательных агентств и Пентагона о помощи Киеву. Правительство США просит страны НАТО предоставить схожую поддержку.

#Украина #Дональд Трамп #ВСУ #Tomahawk #дальнобойные ракеты #западное дальнобойное оружие
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
3
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
5
«Панцирь». Работа в период СВО
6
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
7
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
8
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
9
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
10
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 