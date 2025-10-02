Америка рассматривает возможность поставки киевскому режиму ракет Tomahawk и Barracuda, и других ракет производства США с дальностью восемьсот километров. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на чиновников. Издание уточняет, что пока нет решения о том, какие именно поставки будут одобрены.

Tomahawk - высокоточные крылатые ракеты средней дальности подводного, надводного и сухопутного базирования, разработанные в 1970-х годах компанией General Dynamics. Это многоцелевые ракеты, предназначенные для поражения командных пунктов, радаров, батарей ПВО, аэродромов. Они способны пролететь до 2,5 тысяч километров.

Barracuda-M - крылатая ракета средней дальности, имеющая турбореактивный двигатель. Это ракетный вариант барражирующего боеприпаса Barracuda AAV, разработанный компанией Anduril Industries. Barracuda-M предназначена для запуска различных систем, в том числе с вертолетов, истребителей F-35, F-15 и стратегических бомбардировщиков. В зависимости от модификации дальность полета ракет может доходить до 926 километров.

Глава киевского режима Владимир Зеленский в конце сентября угрожал России ударами американским дальнобойным оружием. По его словам, он обсуждал это вооружение во время встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Трамп ранее выступал против дальнобойных атак ВСУ с использованием американского оружия. Но в июле, как сообщала Financial Times, американский президент спрашивал у Зеленского, способна ли Украина ударить по Москве или Санкт-Петербургу. «Можем, если дадите нам оружие», передавали источники издания ответ главы киевского режима.

В конце сентября WSJ сообщала, ссылаясь на источники, что Трамп по-прежнему разрешает продавать киевскому режиму оружие США. Но американский президент ограничивает его использование для ударов по территориям внутри РФ.

Президент России Владимир Путин отмечал, что если Киев применит западные вооружения большой дальности для ударов вглубь нашей страны это «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют» с Российской Федерацией. Глава государства подчеркнул, что Украина не способна наносить такие удары сама. Они возможны только при помощи Запада.

Ранее The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, сообщила, что США предоставят Украине разведданные для ударов по объектам российской энергетической инфраструктуры. Президент Дональд Трамп, по данным газеты, подписал разрешение для разведывательных агентств и Пентагона о помощи Киеву. Правительство США просит страны НАТО предоставить схожую поддержку.