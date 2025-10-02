WSJ: США предоставят Украине разведданные для ударов вглубь России

США предоставят Украине разведданные для ударов по объектам российской энергетической инфраструктуры. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По ее данным, президент Дональд Трамп подписал разрешение для разведывательных агентств и Пентагона о помощи Киеву. Правительство США просит страны НАТО предоставить схожую поддержку.

Американская администрация рассматривает возможность передать Украине крылатые ракеты Tomahawk, а также боеприпасы Barracuda и ATACMS. Решение о конкретных поставках пока не принято.

Трамп на встрече с Владимиром Зеленским заявил, что открыт к снятию ограничений на использование дальнобойного оружия. Зеленский просил о поставках Tomahawk, и американская администрация рассматривает эту возможность. Ранее вице-президент Джей Ди Вэнс подтвердил такое обращение со стороны Киева и добавил, что решение будет принимать глава Белого дома.

Россия считает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию и вовлекают НАТО в конфликт. В Кремле сообщили, что изучают информацию о возможных поставках Украине ракет Tomahawk.

В ноябре прошлого года Байден разрешил Киеву применять ATACMS для ударов по России. Великобритания и Франция также разрешили использовать свои ракеты Storm Shadow и SCALP. Владимир Путин заявил, что операции с высокоточным оружием большой дальности требуют участия натовских военнослужащих, что изменит суть конфликта.