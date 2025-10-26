Около 290 тысяч уголовных дел было возбуждено против боевиков ВСУ, самовольно оставивших части. Есть информация, что это число занижено. Об этом пишет Berliner Zeitung.

«Однако мало кто верит, что эта цифра (290 тысяч. – Прим. ред.) отражает истинную картину. Многие командиры, по-видимому, избегают сообщать о дезертирстве, опасаясь, что каждый пропавший без вести солдат может быть расценен как личный провал руководства», - говорится в материале.

По данным публикации, плачевная ситуация в рядах ВСУ возникла по нескольким причинам, а именно: истощение, недостаточная подготовка, неясный график дежурств, разочарование, дефицит, низкая зарплата, коррупция, слабое военное руководство и серьезная потеря доверия к начальству привели к массовому дезертирству. Автор статьи добавляет, что количество дезертиров в ВСУ сравнимо с числом солдат в Бундесвере.

Кроме того, случаи бегства боевиков ВСУ со своих постов их командиры считают личным поражением, но боятся сообщать об этом руководству. Известно, что украинские военные сравнивают себя с рабами и бегут из армии в знак «акции немого протеста» из-за крайнего истощения.

Ранее это же издание сообщало, что за 2024 год зарегистрировали 89 500 новых случаев дезертирства на Украине. Самовольное оставление военного подразделения стало самым распространенным преступлением в истории Украины, оно опережает воровство и мошенничество.