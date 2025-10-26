МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Telegraph: Лондон хочет объединить ЯО с Берлином из-за страха перед Россией

По мнению Лондона, угроза со стороны России «критическая».
Тимур Юсупов 2025-10-26 21:17:41
© Фото: Michael Kappeler, dpa, Global Look Press

Великобритания заявила, что собирается заключить с Германией договор о совместном использовании ядерного оружия, чтобы противостоять «угрозе» со стороны России. Об этом со ссылкой на источники пишет издание Telegraph.

Как сказано в статье, Британия, якобы испугавшись «бряцанья ядерным оружием со стороны России», намерена начать переговоры с Берлином для заключения с Германией нового оборонного пакта.

«Британия должна рассмотреть совместное использование ядерного оружия с Германией, чтобы противостоять «критической» угрозе, создаваемой Россией», - приводит газета слова начальников британской обороны.

По имеющимся данным, пока что переговоры на эту тему между правительствами двух стран не начались.

Это уже не первый подобный акт агрессии Британии в сторону Российской Федерации за последнее время. Так недавно Лондон, совместно с Соединенными Штатами, провел 12-часовое патрулирование у границ России. Министр обороны страны заявил, что благодаря операции НАТО удалось получить ценные разведданные.

#в стране и мире #НАТО #ядерное оружие #Германия #Англия
