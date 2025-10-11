МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Британия и США провели 12-часовое патрулирование у границ России

В воздухе находили два боевых британских самолета.
Константин Денисов 2025-10-11 15:55:32
© Фото: Soeren Stache dpa Global Look Press

Великобритания и США при поддержке союзников по НАТО провели 12-часовое патрулирование у границ России. Об этом сообщил министр обороны Британии Джон Хили.

«Это была содержательная совместная миссия вместе с нашими американскими и натовскими союзниками», - рассказал Хили агентству Reuters.

По его словам, в воздух поднялись два самолета - разведывательный RC-135 Rivet Joint и патрульный противолодочный P-8A Poseidon. Они взлетели из Арктики и пролетели мимо Белоруссии и Украины.

Хили отметил, что благодаря операции НАТО удалось получить ценные разведданные. Кроме того, он назвал патрулирование ответом на инциденты с беспилотниками в Польше, Эстонии и Румынии. В НАТО по-прежнему утверждают, что упавшие обломки принадлежат российским дронам, несмотря на отсутствие доказательств и готовность Минобороны РФ сотрудничать по данному вопросу.

Ранее сообщалось, что спецназ США отрабатывал возможное столкновение с ВС РФ в Польше.

#Россия #в стране и мире #самолеты #белоруссия #Украина #граница #НАТО #сша #Великобритания #патрулирование
