Лавров оценил перспективы новой встречи Путина и Трампа

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что дальнейшая реализация планов по встрече Путина и Трампа зависит только от инициативы Вашингтона. Глава МИД объяснил, что Россия никогда не откажется от предложенных ей вариантов, однако для дальнейшего обсуждения данного вопроса необходимо иметь более конкретные данные о формате, месте и времени встречи.

По словам Лаврова, Москва не хочет навязывать свое мнение Вашингтону, так как тот уже находится под «давлением ястребов Зеленского», которые пытаются помешать любому диалогу между Россией и США.

"Хватает людей, которые ведут себя не слишком вежливо, навязывают себя вашингтонским политикам и всеми средствами пытаются подорвать процесс, который уже мог бы дать результат", — считает министр.

В той же беседе Лавров также упомянул, что во время его недавнего телефонного разговора с госсекретарем США Марком Рубио, тот никак не затрагивал вопрос об организации встречи Путина и Трампа. В связи с этим, российская сторона также не стала поднимать данную тему.