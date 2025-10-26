МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Профессор МГУ назвал провокацией слова Науседы о транзите в Калининград

По словам специалиста, литовский президент зарабатывает на подобных заявлениях дешевую популярность.
Игнат Далакян 2025-10-26 18:36:03
© Фото: Attila Husejnow, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло в беседе со «Звездой» назвал провокационным заявление президента Литвы Гитанаса Науседы об ограничении транзита в Калининград.

«Если литовцы на это в самом деле пойдут, это будет еще одно проявление недружественной акции в отношении России, а терпение РФ не беспредельно. Литве, по большому счету, это не нужно, потому что ограничение транзита также сказывается на сборах, на экономике Литвы. Это маленькая страна», - сказал специалист.

Он предположил, что заявления Науседы могут быть его личными амбициями.

«Он просто ловит дешевую популярность на них. Ну и если Литва действительно ограничит транзит Российской Федерации в Калининградской области, мы подумаем и тоже что-нибудь Литве ограничим», - объяснил специалист.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа предложил временно закрыть границу с Белоруссией или ограничить транзит в Калининград в ответ на инциденты с запуском метеорологических зондов. Для обсуждения возможных ответных мер он созывает на 28 октября межведомственное совещание.

Напомним, 22 октября аэропорт Вильнюса приостанавливал работу из-за десятков метеозондов в небе над столицей Литвы. Подобная ситуация уже возникала в столице Литвы в начале октября.

#Калининград #Литва #Гитанас Науседа #транзит #наш эксклюзив
