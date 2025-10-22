Десятки нелегальных метеозондов парализовали работу аэропорта Вильнюса

Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за десятков метеозондов в небе над столицей Литвы. Об этом сообщает Литовский национальный центр управления кризисами.

«Полеты приостановлены до отдельного заявления аэронавигационной службы. Клиентов и пассажиров аэропорта просят следить за официальной информацией Вильнюсского аэропорта», - говорится в сообщении.

При этом отмечено, что точное количество зондов не установлено. На самом деле их может быть и больше.

Метеозонды используются для нелегальной доставки грузов через границу на территорию государства. Аналогичная ситуация в Вильнюсе уже возникала в начале октября.