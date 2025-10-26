МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Дмитриев указал на титанические усилия сорвать диалог России и США

Спецпредставитель российского президента также отметил хорошее состояние российской экономики.
Игнат Далакян 2025-10-26 16:16:03
© Фото: kadmitriev, Telegram © Видео: kadmitriev, Telegram

Специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев указал на титанические усилия сорвать диалог между Российской Федерацией и Соединенными Штатами.

«Мы видим титанические попытки сорвать любой диалог России и США. Внести очень много дезинформации», - рассказал он.

Дмитриев отметил хорошее состояние российской экономики. По его словам, ее рост в прошлом году составил более 4%, в то время как рост экономики Англии и стран Европы показали рост менее 1 %.

Он также напомнил, что рубль укрепился на 40% по отношению к доллару в этом году и стал самой успешной валютой текущего года.

Ранее спецпредставитель российского президента отправился в США, чтобы провести серию встреч с американскими чиновниками по вопросам, касающихся обеих стран. С собой он привез на переговоры с конфеты с изображением Владимира Путина.

