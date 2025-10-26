МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Индийский художник рассказал о влиянии русской классики на фильмы Болливуда

По его словам, с 60-х по 90-е годы в Индии прошла волна перевода русских классических произведений на местные языки.
Игнат Далакян 2025-10-26 17:59:20
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Индии часто используют произведения русских классиков для написания сценариев к болливудским фильмам. Об этом рассказал «Звезде» индийский художник Акшат Синха на полях Международного форума сотрудничества к 100-летию народной дипломатии.

«В индийских фильмах в Болливуде взято очень много сюжетов у писателей российского происхождения. Я могу сказать, что из Чехова, Достоевского и Толстого очень часто наши драматурги делают сценарии», - сказал он.

Синха рассказал что в с 60-х по 90-е годы в Индии была большая волна, когда пытались перевести русскую классическую литературу на разные индийские языки.

«В Индии очень много разных языков - есть 22 официальных языка. И почти на все были переведены и Пушкин, и Толстой, и Чехов», - сказал он.

Ранее историк назвал причины массовых краж редких изданий русских классиков в ЕС. Он напомнил, что русская литература входит в «золотую обойму» мировой культуры.

