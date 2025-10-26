МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Кремле предупредили о жестком ответе на попытки ВСУ бить вглубь России

Пресс-секретарь президента отметил принципиальность, с которой Россия ответит на любые угрозы.
Тимур Юсупов 2025-10-26 15:30:11
© Фото: ТРК «Звезда»

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Россия имеет принципиальную позицию, касательно вражеских ударов по территории страны. В беседе с журналистом «России 1» Павлом Зарубиным кремлевский спикер четко дал понять, что на любые угрозы своей безопасности Москва намерена отвечать жестко.

«Сам Зеленский заявлял на днях, что, дескать, они обладают военным потенциалом для того, чтобы наносить удары вглубь России. Разумеется, наши вооружённые силы и Россия будут реагировать жёстко на это. И, как сказал Путин, ошеломляюще», — обозначил позицию страны Песков.

В той же беседе пресс-секретарь президента высказал мнение, что санкции США нанесли вред перспективам реанимации отношений с Россией. По его словам, теперь реанимация дружественных отношений между странами вновь находится под вопросом.

#Россия #Кремль #Дмитрий Песков #нацбезопасность #атаки всу
