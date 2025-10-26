МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Песков: санкции США нанесли вред перспективам реанимации отношений с Россией

Теперь странам будет труднее наладить диалог.
Тимур Юсупов 2025-10-26 14:55:06
© Фото: Кристина Кормильцина, РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американские санкции негативно сказались на перспективах дальнейшего сотрудничества между Россией и США. По словам спикера, теперь реанимация дружественных отношений между странами вновь находится под вопросом.

"Конечно, действия, которые были предприняты на этой неделе, стали недружественным шагом. Они действительно нанесли вред перспективам реанимации наших отношений", - высказался Песков в интервью с корреспондентом "России 1" Павлом Зарубиным.

Несмотря на резкие высказывания президента США Дональда Трампа, подорвавшие процесс сближения Москвы и Вашингтона, в американской верхушке все еще много политиков, желающих прекратить многолетний конфликт. Так, конгрессвумен США Анна Паулина Лауна призвала правительство вести с Россией торговые переговоры и расширять сферы сотрудничества, а не воевать.

 

