Эстония, Латвия и Литва так и не обрели независимости. Такое заявление сделал зампред Совфеда Константин Косачев.

«Эти три страны, в моем понимании, так и не обрели настоящей независимости. Не успев выйти из состава СССР, они тут же сдали свой суверенитет западным интеграционным объединениям», - отметил он, выступая на Международном форуме сотрудничества.

Дипломат добавил, что ни в одной из трех вышеупомянутых стран нет возможности самостоятельно принять решение, которое может отражать национальные интересы. Единственное, что они сейчас могут делать - это превращать себя в антироссийский фланг североатлантического альянса.

Ранее специальный корреспондент Sputnik Латвия в Москве Алексей Стефанов в беседе со «Звездой» выразил мнение, что выдворение россиян с территории Латвии - это месть и фантомные боли официальной Риги. Он также допустил, что русофобская политика в Латвии продолжит ужесточаться.