МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Косачев заявил, что страны Балтии так и не смогли обрести независимость

По словам зампреда СФ Косачева, Латвия, Литва и Эстония сдали свой суверенитет Западу, лишив себя возможности самостоятельно принимать решения.
Глеб Владовский 2025-10-26 14:03:55
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Эстония, Латвия и Литва так и не обрели независимости. Такое заявление сделал зампред Совфеда Константин Косачев.

«Эти три страны, в моем понимании, так и не обрели настоящей независимости. Не успев выйти из состава СССР, они тут же сдали свой суверенитет западным интеграционным объединениям», - отметил он, выступая на Международном форуме сотрудничества.

Дипломат добавил, что ни в одной из трех вышеупомянутых стран нет возможности самостоятельно принять решение, которое может отражать национальные интересы. Единственное, что они сейчас могут делать - это превращать себя в антироссийский фланг североатлантического альянса.

Ранее специальный корреспондент Sputnik Латвия в Москве Алексей Стефанов в беседе со «Звездой» выразил мнение, что выдворение россиян с территории Латвии - это месть и фантомные боли официальной Риги.  Он также допустил, что русофобская политика в Латвии продолжит ужесточаться.

#в стране и мире #эстония #Литва #Латвия #константин косачев #Совфед РФ #независимость #балтия
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 