В Кремле заявили об отсутствии предпосылок для встречи Путина и Трампа

Предпосылок для проведения нового саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в настоящее время нет. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Украинцы не хотят переговорного процесса. Их всячески сподвигают на это нежелание европейцы», - заявил он в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Песков добавил, что Евросоюз бьется в военной истерии. А это является причиной той самой паузы в переговорном процессе. Трамп должен понимать, что в таких условиях пока нет никаких оснований полагать, что в самое ближайшее время можно куда-то сдвинуться в мирном регулировании.

Ранее Песков заявил, что для проведения очередного саммита глав государств необходимо проделать большое количество «домашней работы».