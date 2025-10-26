МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Кремле заявили об отсутствии предпосылок для встречи Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Евросоюз бьется в военной истерии, из-за чего сдвинуться в мирном урегулировании сложно.
Глеб Владовский 2025-10-26 14:18:29
© Фото: Wu Xiaoling XinHua Globallookpress

Предпосылок для проведения нового саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в настоящее время нет. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Украинцы не хотят переговорного процесса. Их всячески сподвигают на это нежелание европейцы», - заявил он в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Песков добавил, что Евросоюз бьется в военной истерии. А это является причиной той самой паузы в переговорном процессе. Трамп должен понимать, что в таких условиях пока нет никаких оснований полагать, что в самое ближайшее время можно куда-то сдвинуться в мирном регулировании.

Ранее Песков заявил, что для проведения очередного саммита глав государств необходимо проделать большое количество «домашней работы».

#в стране и мире #Дональд Трамп #Владимир Путин #Дмитрий Песков #мирное урегулирование на украине
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 