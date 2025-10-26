Спикеры парламентов западных стран не хотят контактировать с Россией, потому что боятся прямого диалога, а у РФ есть очень серьезные аргументы. Об этом рассказал заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ Константин Косачев на полях Международного форума сотрудничества.

На парламентском форуме «большой двадцатки» в ЮАР он обратился к спикерам западных стран, в числе которых были представители Великобритании, Германии, Канады, Австралии и других государств.

«Я им сказал - вот мы находимся здесь парламентарии России, мы готовы к этим контактам, мы готовы к проведению двусторонних встреч, для нас нет закрытых тем, давайте разговаривать друг с другом. И что вы думаете? Ни один из этих западных парламентариев, ни один из этих западных спикеров не откликнулся на эту просьбу, потому что они боятся такого прямого разговора, они знают, что у нас есть очень серьезные аргументы», - рассказал он.

Вице-спикер Совета Федерации также заявил, что Эстония, Латвия и Литва так и не обрели независимости. По словам Косачева, эти страны сдали свой суверенитет Запад, лишив себя возможности самостоятельно принимать решения.