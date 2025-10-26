Американист рассказала, зачем Трампу мирить Таиланд с Камбоджей

Старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Юлия Богуславская рассказала «Звезде», почему президент США Дональд Трамп участвует в урегулировании конфликта между Таиландом и Камбоджей.

«Соединенные Штаты и позиционируют себя как лидер в современном мире. А им очень важно показать, что американское лидерство способствует стабильности и безопасности в современном мире. Тем более, в столь важном регионе, как Азиатско-Тихоокеанском, которому, безусловно, примыкает и Юго-Восточная Азия», - рассказала специалист.

Он добавила, что именно в Азиатско-Тихоокеанском регионе как раз Соединенные Штаты ведут наиболее ожесточенную политическую конкуренцию с Китаем. Кроме того, по словам эксперта, для Дональда Трампа важно показать, что ООН не смогла справиться с этим конфликтом, и что действительно та сила в мире, способная урегулировать конфликты - это Соединенные Штаты Америки.

«Вместе с тем, данное соглашение называют прологом к миру, называют историческим, но мы понимаем, что еще очень о многом, несмотря на их заинтересованность, сторонам предстоит договориться, и как обычно, здесь дьявол может также крыться в деталях», - сказала американист.

Она также напомнила, что когда военная фаза конфликта разгорелась в июле этого года, именно США взяли на себя роль в урегулировании данного конфликта, пригрозив обеим сторонам, что заморозят переговоры о подписании соглашения о свободной торговле. Сейчас обе стороны - Таиланд и Камбоджа - согласились, как минимум, продолжать переговоры. Они демонстрируют свою экономическую заинтересованность в отношениях Соединенными Штатами. В настоящий момент они согласны на присутствие в зоне конфликта наблюдателей от АСЕАН, а также отвод тяжелой боевой техники, рассказала Богуславская. По ее словам, сейчас стороны готовы в краткие сроки провести переговоры о демаркации спорной границы между двумя государствами.

Ранее лидеры Таиланда и Камбоджи подписали декларацию об урегулировании конфликта на саммите АСЕАН в Малайзии. За церемонией подписания следил президент США Дональд Трамп.