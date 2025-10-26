МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Американист рассказала, зачем Трампу мирить Таиланд с Камбоджей

Соединенным Штатам очень важно показать, что американское лидерство способствует стабильности и безопасности в современном мире, объяснила специалист.
Игнат Далакян 2025-10-26 13:24:13
© Фото: WhiteHouse, X © Видео: ТРК «Звезда»

Старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Юлия Богуславская рассказала «Звезде», почему президент США Дональд Трамп участвует в урегулировании конфликта между Таиландом и Камбоджей.

«Соединенные Штаты и позиционируют себя как лидер в современном мире. А им очень важно показать, что американское лидерство способствует стабильности и безопасности в современном мире. Тем более, в столь важном регионе, как Азиатско-Тихоокеанском, которому, безусловно, примыкает и Юго-Восточная Азия», - рассказала специалист.

Он добавила, что именно в Азиатско-Тихоокеанском регионе как раз Соединенные Штаты ведут наиболее ожесточенную политическую конкуренцию с Китаем. Кроме того, по словам эксперта, для Дональда Трампа важно показать, что ООН не смогла справиться с этим конфликтом, и что действительно та сила в мире, способная урегулировать конфликты - это Соединенные Штаты Америки.

«Вместе с тем, данное соглашение называют прологом к миру, называют историческим, но мы понимаем, что еще очень о многом, несмотря на их заинтересованность, сторонам предстоит договориться, и как обычно, здесь дьявол может также крыться в деталях», - сказала американист.

Она также напомнила, что когда военная фаза конфликта разгорелась в июле этого года, именно США взяли на себя роль в урегулировании данного конфликта, пригрозив обеим сторонам, что заморозят переговоры о подписании соглашения о свободной торговле. Сейчас обе стороны - Таиланд и Камбоджа - согласились, как минимум, продолжать переговоры. Они демонстрируют свою экономическую заинтересованность в отношениях Соединенными Штатами. В настоящий момент они согласны на присутствие в зоне конфликта наблюдателей от АСЕАН, а также отвод тяжелой боевой техники, рассказала Богуславская. По ее словам, сейчас стороны готовы в краткие сроки провести переговоры о демаркации спорной границы между двумя государствами.

Ранее лидеры Таиланда и Камбоджи подписали декларацию об урегулировании конфликта на саммите АСЕАН в Малайзии. За церемонией подписания следил президент США Дональд Трамп.

#мир #Дональд Трамп #наш эксклюзив #Таиланд #камбоджа
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 