ABC: один человек погиб из-за стрельбы в университете Пенсильвании

Неизвестный открыл огонь на территории университета Линкольна в штате Пенсильвания, в результате погиб один человек. Об этом сообщил телеканал ABC.

«Стрельба произошла возле Международного культурного центра университета во время празднования возвращения домой после футбольного матча... Был задержан человек, у которого имелось при себе огнестрельное оружие», - говорится в материале.

Как сообщил прокурор Крис де Баррена-Саробе, предполагается, что стрелок мог действовать не один. Предположительно, инцидент не был спланированным массовым расстрелом.

Ранее сообщалось, что в ресторане в штате Южная Каролина четверо погибли в результате стрельбы.