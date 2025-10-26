МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ABC: один человек погиб из-за стрельбы в университете Пенсильвании

Ранения получили еще шестеро. Стрелок задержан.
Глеб Владовский 2025-10-26 13:22:23
© Фото: Kyle Mazza - UNF News for CNP Keystone Press Agency Globallookpress

Неизвестный открыл огонь на территории университета Линкольна в штате Пенсильвания, в результате погиб один человек. Об этом сообщил телеканал ABC.

«Стрельба произошла возле Международного культурного центра университета во время празднования возвращения домой после футбольного матча... Был задержан человек, у которого имелось при себе огнестрельное оружие», - говорится в материале.

Как сообщил прокурор Крис де Баррена-Саробе, предполагается, что стрелок мог действовать не один. Предположительно, инцидент не был спланированным массовым расстрелом.

Ранее сообщалось, что в ресторане в штате Южная Каролина четверо погибли в результате стрельбы.

#в стране и мире #стрельба #сша #Пенсильвания #университет #полиция сша
