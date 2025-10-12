МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Четыре человека погибли при стрельбе в ресторане в США

Еще 20 получили различные ранения.
Константин Денисов 2025-10-12 18:14:47
© Фото: @OpenNewNews, X © Видео: @OpenNewNews, X

Четыре человека погибли в результате стрельбы в ресторане в Южной Каролина, США. Об этом сообщили в офисе шерифа в округе Бофорт.

Инцидент произошел в гриль-бар Willie's на острове Святой Елены около часа ночи по местному времени.

«На данный момент нам известно, что по меньшей мере 20 человек получили ранения. Четверо были доставлены в местные больницы в критическом состоянии, а четверо скончались на месте», - говорится в заявлении.

Также известно, что на момент инцидента в помещении находились сотни людей. Что стало причиной конфликтов среди посетителей, пока неизвестно.

На месте продолжают работать спецслужбы, устанавливая все обстоятельства случившегося.

#в стране и мире #стрельба #сша #полиция #раненые
