Четыре человека погибли при стрельбе в ресторане в США

Четыре человека погибли в результате стрельбы в ресторане в Южной Каролина, США. Об этом сообщили в офисе шерифа в округе Бофорт.

Инцидент произошел в гриль-бар Willie's на острове Святой Елены около часа ночи по местному времени.

«На данный момент нам известно, что по меньшей мере 20 человек получили ранения. Четверо были доставлены в местные больницы в критическом состоянии, а четверо скончались на месте», - говорится в заявлении.

Также известно, что на момент инцидента в помещении находились сотни людей. Что стало причиной конфликтов среди посетителей, пока неизвестно.

На месте продолжают работать спецслужбы, устанавливая все обстоятельства случившегося.