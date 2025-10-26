МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ВС РФ уничтожили железнодорожный состав, перевозивший вооружение ВСУ

Сообщается о поражении целей в 147 районах.
2025-10-26 12:32:59
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие уничтожили украинский железнодорожный состав, использовавшийся ВСУ для транспортировки вооружений. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Нанесено поражение объектам энергетики и подвижному железнодорожному составу, задействованному для перевозок вооружения, военной техники в районы боевых действий на Донбассе», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Также сообщается об уничтожении цехов по производству БПЛА дальнего действия и мест их запуска, склада хранения безэкипажных катеров, пунктов временной дислокации украинских вооруженных формирований в 147-ми районах. Удары наносились с применением тактической авиации, ударными БПЛА, ракетными и артиллерийскими войсками ВС РФ.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие нанесли ночью, 25 октября, групповой удар по предприятиям ВПК Украины и объектам энергетической инфраструктуры.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВС РФ #ВСУ #потери ВСУ #железнодорожный состав
