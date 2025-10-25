МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Румынского лидера освистали за поддержку Украины

Десятки протестующих называли Дана «самым слабым президентом».
Глеб Владовский 2025-10-25 09:12:36
© Фото: IMAGO dts Nachrichtenagentur, Globallookpress

В Румынии главе государства Никушару Дану предложили «убраться на Украину» за его поддержку киевского режима. Об этом сообщил журнал Agora Press.

Как сообщает издание, инцидент произошел у  Национального театра в городе Яссы. Десятки протестующих освистали главу государства, выкрикивая лозунги: «Позор», «Убирайся на Украину» и «Предатель».

Однако Дан не делал каких-либо заявлений в адрес недовольных его политикой. Глава государства лишь помахал рукой активистам и зашел в здание.

Ранее Дан заявлял, что Румыния не будет отправлять войсковой контингент на территорию Украины. В то же время он заявил, что Бухарест продолжит давление на Москву.

