В Румынии главе государства Никушару Дану предложили «убраться на Украину» за его поддержку киевского режима. Об этом сообщил журнал Agora Press.

Как сообщает издание, инцидент произошел у Национального театра в городе Яссы. Десятки протестующих освистали главу государства, выкрикивая лозунги: «Позор», «Убирайся на Украину» и «Предатель».

Однако Дан не делал каких-либо заявлений в адрес недовольных его политикой. Глава государства лишь помахал рукой активистам и зашел в здание.

Ранее Дан заявлял, что Румыния не будет отправлять войсковой контингент на территорию Украины. В то же время он заявил, что Бухарест продолжит давление на Москву.