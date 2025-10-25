МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Die Welt: Си Цзиньпин не нашел времени для приема Мерца в Китае

Отмены визита главы МИД Германии в Пекин на фоне такого поворота является дипломатической катастрофой для Берлина.
Глеб Владовский 2025-10-25 08:40:43
© Фото: Dts Nachrichtenagentur Keystone Press Agency Globallookpress

Председатель КНР Си Цзиньпин не нашел в своем графике времени для приема в Китае канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Об этом сообщила газета Die Welt.

«Си Цзиньпин не смог найти время для встречи с Мерцем в эти дни. Визит в Китай без встречи с председателем КНР не имеет смысла», - говорится в материале.

Как отмечает издание, Мерц, находясь уже около полугода на посту канцлера ФРГ, еще ни разу не совершил государственный визит в Китай. Также сообщается, что в связи с этим поворотом Китай отменил визит главы МИД Германии Йоханна Вадефуля в Пекин. Это стало «дипломатической катастрофой» для Берлина.

Ранее сообщалось, что глава МИД ФРГ отменил визит в Китай из-за отсутствия желающих встретиться. по данным Die Welt, Вадефуль планировал говорить с Китаем об оказании влияния на Россию для окончания украинского конфликта.

#Китай #в стране и мире #кнр #Си Цзиньпин #Фридрих Мерц
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Гражданское судостроение
2
Зеленодольский судостроительный
3
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
5
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
7
«Панцирь». Работа в период СВО
8
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
9
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
10
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 