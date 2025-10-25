Die Welt: Си Цзиньпин не нашел времени для приема Мерца в Китае

Председатель КНР Си Цзиньпин не нашел в своем графике времени для приема в Китае канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Об этом сообщила газета Die Welt.

«Си Цзиньпин не смог найти время для встречи с Мерцем в эти дни. Визит в Китай без встречи с председателем КНР не имеет смысла», - говорится в материале.

Как отмечает издание, Мерц, находясь уже около полугода на посту канцлера ФРГ, еще ни разу не совершил государственный визит в Китай. Также сообщается, что в связи с этим поворотом Китай отменил визит главы МИД Германии Йоханна Вадефуля в Пекин. Это стало «дипломатической катастрофой» для Берлина.

Ранее сообщалось, что глава МИД ФРГ отменил визит в Китай из-за отсутствия желающих встретиться. по данным Die Welt, Вадефуль планировал говорить с Китаем об оказании влияния на Россию для окончания украинского конфликта.